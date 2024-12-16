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16 декабря 2024, 03:10

На Николаевщине будут судить пьяного водителя, который на смерть переехал собственного отца

16 декабря 2024, 03:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Жителя Баштанского района обвиняют в смертельном наезде на своего 67-летнего отца. Фигуранту грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Следствие установило, что трагедия произошла, когда 37-летний мужчина находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz Vito в состоянии алкогольного опьянения. Не убедившись в безопасности маневра, он начал движение задним ходом и наехал на находившегося позади машины 67-летнего отца.

"От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Проведенное медицинское признание показало, что в крови кормчего было 1,45 промилле алкоголя.

За совершенное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области будут судить водителя фургона, который 19 июля в селе Лупарево насмерть сбил 6-летнего мальчика и скрылся.

суд смерть алкоголь наезд авария Николаевская область смертельное ДТП
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