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Жителя Баштанского района обвиняют в смертельном наезде на своего 67-летнего отца. Фигуранту грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Следствие установило, что трагедия произошла, когда 37-летний мужчина находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz Vito в состоянии алкогольного опьянения. Не убедившись в безопасности маневра, он начал движение задним ходом и наехал на находившегося позади машины 67-летнего отца.

"От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Проведенное медицинское признание показало, что в крови кормчего было 1,45 промилле алкоголя.

За совершенное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области будут судить водителя фургона, который 19 июля в селе Лупарево насмерть сбил 6-летнего мальчика и скрылся.