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13 грудня 2024, 11:36

У Дніпрі сталася потрійна ДТП: загинув чоловік, є постраждалі

13 грудня 2024, 11:36
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фото: ДСНС
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ДТП сталася 12 грудня близько 21:30 у Соборному районі Дніпра

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На вулиці Січеславська Набережна зіткнулися три авто Peugeot 308, Audi e-tron та Hyundai Accent.

Рятувальники деблокували тіло загиблого водія Peugeot. Водій та пасажирка Audi отримали травми. Жінку доставили до лікарні, чоловік від госпіталізації відмовився.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 10 грудня на Житомирщині позашляховик вилетів із дороги та врізався в дерево. Від отриманих травм загинула 45-річна жінка.

Дніпро ДТП аварія рятувальники загиблий
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