В Николаевской области уничтожили 4 ударных БпЛА Shahed, — ОВА

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области четыре ударных беспилотника россиян

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 26 ноября силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

Он добавил, что вчера в Николаевском районе россияне четырежды атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. В селе Солончаки ранения получили шесть человек.

Также вчера в 16:34 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской общины.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, россияне атаковали FPV-дроном село Солончаки Николаевского района. В результате атаки ранения получили гражданские – представители гуманитарной миссии и местные жители.