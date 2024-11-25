На Миколаївщині ворожий дрон атакував людей під час видачі гумдопомоги: п’ятеро поранених
У понеділок, 25 листопада, росіяни атакували FPV-дроном село Солончаки Миколаївськогорайону
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"Спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направили дрон на людей", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки поранення отримали пʼятеро людей – представники гуманітарної місії та місцеві мешканці.
Поранеих госпіталізували. Двоє чоловіків та жінка перебувають у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків – у важкому стані. Їм надається вся необхідна меддопомога.
Нагадаємо, вдень 25 листопада російські військові запустили дрон-камікадзе по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали дві людини.
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