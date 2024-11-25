ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направили дрон на людей", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки поранення отримали пʼятеро людей – представники гуманітарної місії та місцеві мешканці.

Поранеих госпіталізували. Двоє чоловіків та жінка перебувають у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків – у важкому стані. Їм надається вся необхідна меддопомога.

Нагадаємо, вдень 25 листопада російські військові запустили дрон-камікадзе по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали дві людини.