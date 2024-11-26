На Миколаївщині засудили 19-річного юнака, який зґвалтував 15-річну дівчину

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Зґвалтування сталося в квітні цього року на березі річки Мертвовід у Вознесенську. Зловмисника засудили до 7,5 років позбавлення волі

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури, передає RegioNews.

У суді прокурори довели, що зловмисник зґвалтував на березі річки 15-річну дівчину. До вироку суду він перебував під вартою.

"Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині отримав довічне чоловік, який три роки ґвалтував маленьку падчерку.

Раніше на Прикарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці.