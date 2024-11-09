18:33  08 листопада
Президент не підпише закон про дрова, — Шмигаль
21:20  08 листопада
В Одесі банда під виглядом працівників поліції та ТЦК вимагала у чоловіків гроші
05:00  08 листопада
На Сході український дрон-камікадзе знищив російський ЗРК "Бук-М2"
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2024, 01:05

На Прикарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці

09 листопада 2024, 01:05
Читайте также на русском языке
фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Апеляційний суд залишив без змін вирок 42-річному жителю Надвірнянського району за зґвалтування неповнолітньої дівчини

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

У листопаді 2022 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці. Дівчина перебувала у гостях у своїх знайомих, а ввечері до них прийшов чоловік, який приніс спиртне. Коли компанія почала розходитись по домівках він попрямував слідом за дівчиною. Чоловік наздогнав її, схопив за шию та зґвалтував.

Захист не погодився з рішенням суду першої інстанції і подав апеляцію. Проте Івано-Франківський апеляційний суд підтримав аргументи обвинувачення про законність та справедливість вироку і відхилив апеляційну скаргу захисту.

Зловмиснику призначили 8 років вʼязниці. Наразі вирок суду набрав законної сили.

Нагадаємо, раніше на Харківщині студент вдарив цеглиною по голові, зґвалтував і підпалив 15-річну дівчину. Потерпіла померла у лікарні.

суд Прикарпаття згвалтування вирок
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
24 жовтня 2024
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Нещодавно у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ визнали, що за останні місяці мобілізаційний потік зазнав зменшення. Цей та інші супутні фактори стимулювали керівництво Збройних сил...
Заморила немовля голодом: на Волині 19-річну дівчину відправили за ґрати
09 листопада 2024, 02:01
Прикордонники показали, як "Фурія" вночі полює на росіян під Вовчанськом
08 листопада 2024, 23:30
На Миколаївщині у зрошувальному каналі виявили тіло людини
08 листопада 2024, 22:35
Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської обласних адміністрацій
08 листопада 2024, 21:51
В Одесі банда під виглядом працівників поліції та ТЦК вимагала у чоловіків гроші
08 листопада 2024, 21:20
У боях на фронті беруть участь 10% поліцейських, — міністр МВС
08 листопада 2024, 20:40
Росіяни вдарили ракетами по підприємству в Сумах: постраждали працівники
08 листопада 2024, 20:05
РФ атакувала Дніпропетровщину дронами, артилерією та РСЗВ: поранена жінка, є руйнування
08 листопада 2024, 19:46
Російська армія вбила жителя Берислава
08 листопада 2024, 19:08
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Андрій Длігач
Павло Казарін
Всі блоги »