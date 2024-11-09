На Прикарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці
Апеляційний суд залишив без змін вирок 42-річному жителю Надвірнянського району за зґвалтування неповнолітньої дівчини
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
У листопаді 2022 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці. Дівчина перебувала у гостях у своїх знайомих, а ввечері до них прийшов чоловік, який приніс спиртне. Коли компанія почала розходитись по домівках він попрямував слідом за дівчиною. Чоловік наздогнав її, схопив за шию та зґвалтував.
Захист не погодився з рішенням суду першої інстанції і подав апеляцію. Проте Івано-Франківський апеляційний суд підтримав аргументи обвинувачення про законність та справедливість вироку і відхилив апеляційну скаргу захисту.
Зловмиснику призначили 8 років вʼязниці. Наразі вирок суду набрав законної сили.
Нагадаємо, раніше на Харківщині студент вдарив цеглиною по голові, зґвалтував і підпалив 15-річну дівчину. Потерпіла померла у лікарні.