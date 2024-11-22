фото: прокуратура

Жителя Одещини визнали винним у спробі зґвалтування та сексуальному насильстві стосовно дитини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

На початку квітня цього року в одному із сіл Одеської області 31-річний чоловік, зустрівши свого 12-річного односельця, вмовляннями заманив його до занедбаної землянки та вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо нього.

Також злочинець хотів зґвалтувати дитину. Однак хлопчик зумів вирватися та втекти.

В судовому засіданні зловмисник визнав свою вину. Йому призначили покарання в 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Буковині отримав довічне чоловік, який три роки ґвалтував маленьку падчерку.