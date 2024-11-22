На Одещині засудили чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика
Жителя Одещини визнали винним у спробі зґвалтування та сексуальному насильстві стосовно дитини
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
На початку квітня цього року в одному із сіл Одеської області 31-річний чоловік, зустрівши свого 12-річного односельця, вмовляннями заманив його до занедбаної землянки та вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо нього.
Також злочинець хотів зґвалтувати дитину. Однак хлопчик зумів вирватися та втекти.
В судовому засіданні зловмисник визнав свою вину. Йому призначили покарання в 15 років тюрми.
Нагадаємо, на Буковині отримав довічне чоловік, який три роки ґвалтував маленьку падчерку.
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
Під Вовчанськом прикордонники знищили транспорт та піхоту окупантів
22 листопада 2024, 01:48На Буковині судитимуть групу молодиків, які викрали та знущалися над 20-річним хлопцем
22 листопада 2024, 01:14В одному з районів Києва знайшли міну
22 листопада 2024, 00:12Жителю Одещини, який відрубав голову 5-річній дівчинці, обрали запобіжний захід
21 листопада 2024, 23:49На Вінниччині чоловік підірвав гранату у квартирі багатоповерхівки
21 листопада 2024, 22:48Виступ Путіна із завуальованим ядерними погрозами. Що все це означає?
21 листопада 2024, 22:09У Львові знайшли мертвою зниклу 22-річну дівчину
21 листопада 2024, 21:31Суд повернув під арешт нерухомість Рабиновича, яку він намагався "сховати" від конфіскації
21 листопада 2024, 21:13Росіяни скинули дві авіабомби на Костянтинівку: шестеро людей поранені
21 листопада 2024, 20:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Всі блоги »