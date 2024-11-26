В Николаевской области осудили 19-летнего юношу, изнасиловавшего 15-летнюю девушку
Изнасилование произошло в апреле этого года на берегу реки Мертвовод в Вознесенске. Злоумышленник приговорен к 7,5 годам лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает RegioNews.
В суде прокуроры доказали, что злоумышленник изнасиловал на берегу реки 15-летнюю девушку. До приговора суда он находился под стражей.
"Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке", — говорится в сообщении.
Напомним, на Буковине получил пожизненное мужчина, который три года насиловал маленькую падчерицу.
Ранее в Прикарпатье осудили мужчину, который изнасиловал 14-летнюю дочь своей одноклассницы.
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