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Изнасилование произошло в апреле этого года на берегу реки Мертвовод в Вознесенске. Злоумышленник приговорен к 7,5 годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает RegioNews.

В суде прокуроры доказали, что злоумышленник изнасиловал на берегу реки 15-летнюю девушку. До приговора суда он находился под стражей.

"Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке", — говорится в сообщении.

Напомним, на Буковине получил пожизненное мужчина, который три года насиловал маленькую падчерицу.

Ранее в Прикарпатье осудили мужчину, который изнасиловал 14-летнюю дочь своей одноклассницы.