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Суд залишив без змін вирок чоловіку, який розбещував та ґвалтував падчерку. Йому призначили довічне увʼязнення

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Чоловік усамітнювався з донькою своєї співмешканки, розбещував та ґвалтував дитину впродовж трьох років. Він почав це робити, коли дівчинці було 7 років.

Під час судового розгляду свою провину він так і не визнав. Проте сторона обвинувачення зібрала достатньо доказів. У травні цього року суд призначив чоловіку довічне позбавлення волі.

Адвокат чоловіка подав апеляційну скаргу. У листопаді Чернівецький апеляційний суд повністю відмовив в її задоволенні та залишив у силі вирок суду першої інстанції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці.