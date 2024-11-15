На Буковині отримав довічне чоловік, який три роки ґвалтував маленьку падчерку
Суд залишив без змін вирок чоловіку, який розбещував та ґвалтував падчерку. Йому призначили довічне увʼязнення
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Чоловік усамітнювався з донькою своєї співмешканки, розбещував та ґвалтував дитину впродовж трьох років. Він почав це робити, коли дівчинці було 7 років.
Під час судового розгляду свою провину він так і не визнав. Проте сторона обвинувачення зібрала достатньо доказів. У травні цього року суд призначив чоловіку довічне позбавлення волі.
Адвокат чоловіка подав апеляційну скаргу. У листопаді Чернівецький апеляційний суд повністю відмовив в її задоволенні та залишив у силі вирок суду першої інстанції.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці.