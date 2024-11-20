На Волині чоловік понад пів року розбещував свою 11-річну доньку
Правоохоронці оголосили підозру жителю одного із сіл Камінь-Каширщини за фактом сексуального насильства щодо дитини
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, 51-річний чоловік протягом травня-листопада цього року кілька разів вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно своєї 11-річної доньки.
Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фігуранту загрожує 15 років тюрми або довічне увʼзнення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині отримав довічне чоловік, який три роки ґвалтував маленьку падчерку.
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