На Харківщині пʼяний чоловік зґвалтував 17-річну дівчину
Злочин стався пізно ввечері 15 листопада у місті Зміїв Чугуївського району. Ґвалтівника затримали
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, того вечора пʼяний місцевий мешканець побачив на вулиці 17-річну дівчину, яка поверталася додому.
"Чоловік наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував", – йдеться в повідомленні.
Наступного дня, 16 листопада, правоохоронці затримали раніше судимого 31-річного зловмисника. Фігуранту повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів. Зловмиснику загрожує від семи до 12 років тюрми.
Нагадаємо, на Прикарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці.
Раніше на Харківщині студент вдарив цеглиною по голові, зґвалтував і підпалив 15-річну дівчину. Потерпіла померла у лікарні.