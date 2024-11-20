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20 листопада 2024, 02:40

На Харківщині пʼяний чоловік зґвалтував 17-річну дівчину

20 листопада 2024, 02:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Злочин стався пізно ввечері 15 листопада у місті Зміїв Чугуївського району. Ґвалтівника затримали

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, того вечора пʼяний місцевий мешканець побачив на вулиці 17-річну дівчину, яка поверталася додому.

"Чоловік наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував", – йдеться в повідомленні.

Наступного дня, 16 листопада, правоохоронці затримали раніше судимого 31-річного зловмисника. Фігуранту повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів. Зловмиснику загрожує від семи до 12 років тюрми.

Нагадаємо, на Прикарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці.

Раніше на Харківщині студент вдарив цеглиною по голові, зґвалтував і підпалив 15-річну дівчину. Потерпіла померла у лікарні.

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