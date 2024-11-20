На Харківщині пʼяний чоловік зґвалтував 17-річну дівчину

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Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, того вечора пʼяний місцевий мешканець побачив на вулиці 17-річну дівчину, яка поверталася додому.

"Чоловік наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував", – йдеться в повідомленні.

Наступного дня, 16 листопада, правоохоронці затримали раніше судимого 31-річного зловмисника. Фігуранту повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів. Зловмиснику загрожує від семи до 12 років тюрми.

Нагадаємо, на Прикарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці.

Раніше на Харківщині студент вдарив цеглиною по голові, зґвалтував і підпалив 15-річну дівчину. Потерпіла померла у лікарні.