На Миколаївщині ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі, є відключення

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Російські війська вночі 25 листопада атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині. Через пошкодження об'єктів енергетики є відключення абонентів

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає RegioNews.

Голова адміністрації зазначив, що наразі енергетики вже заживили більшу частину споживачів, однак відновлювальні роботи все ще тривають.

Люди внаслідок цієї атаки не постраждали.

Кім також зазначив, що у ніч на 25 листопада сили ППО на Миколаївщині знищили два дрони типу Shahed.

Нагадаємо, вночі 25 листопада окупанти атакували Запоріжжя "шахедами". Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений обʼєкт інфраструктури. Внаслідок атаки поранення зазнав 13-річний хлопчик.