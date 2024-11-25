В Николаевской области враг нанес удар по энергетической инфраструктуре, есть отключение
Российские войска ночью 25 ноября атаковали ударными дронами энергетическую инфраструктуру Николаевской области. Из-за повреждений объектов энергетики есть отключение абонентов
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает RegioNews.
Глава администрации отметил, что в настоящее время энергетики уже заживили большую часть потребителей, однако восстановительные работы все еще продолжаются.
Люди в результате этой атаки не пострадали.
Ким также отметил, что в ночь на 25 ноября силы ПВО в Николаевской области уничтожили два дрона типа Shahed.
Напомним, ночью 25 ноября оккупанты атаковали Запорожье "шахедами". В результате вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры. В результате атаки ранение получил 13-летний мальчик.