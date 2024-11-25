11:11  25 ноября
Появились фото и видео с места ракетного удара по Одессе: повреждены жилые дома
10:24  25 ноября
Житель Житомирщины нашел сумку со взрывчаткой на своем огороде
01:21  25 ноября
В Ковеле на Волыни произошла массовая драка со стрельбой с участием правоохранителей
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2024, 08:35

В Николаевской области враг нанес удар по энергетической инфраструктуре, есть отключение

25 ноября 2024, 08:35
Читайте також українською мовою
фото: nikcenter.org
Читайте також
українською мовою

Российские войска ночью 25 ноября атаковали ударными дронами энергетическую инфраструктуру Николаевской области. Из-за повреждений объектов энергетики есть отключение абонентов

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает RegioNews.

Глава администрации отметил, что в настоящее время энергетики уже заживили большую часть потребителей, однако восстановительные работы все еще продолжаются.

Люди в результате этой атаки не пострадали.

Ким также отметил, что в ночь на 25 ноября силы ПВО в Николаевской области уничтожили два дрона типа Shahed.

Напомним, ночью 25 ноября оккупанты атаковали Запорожье "шахедами". В результате вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры. В результате атаки ранение получил 13-летний мальчик.

обстрелы энергетика Ким Виталий Александрович Николаевская область
Массированная атака дронов на Запорожье: ОВА уточнила данные о последствиях
25 ноября 2024, 07:09
Отключения света 25 ноября: как будут действовать графики
25 ноября 2024, 06:23
Ночная атака Shahed на Запорожье: ранения получил ребенок
25 ноября 2024, 01:15
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Ракетный удар по Харькову: количество раненых выросло до 19
25 ноября 2024, 11:18
Появились фото и видео с места ракетного удара по Одессе: повреждены жилые дома
25 ноября 2024, 11:11
Россияне нанесли ракетный удар по Одессе: первые данные о последствиях от ОВА
25 ноября 2024, 10:55
СБУ задержала клирика УПЦ МП, сливавшего россиянам данные об защитниках Харькова
25 ноября 2024, 10:49
Житель Житомирщины нашел сумку со взрывчаткой на своем огороде
25 ноября 2024, 10:24
В Киеве ухудшилось качество воздуха: какая ситуация по районам города
25 ноября 2024, 09:43
В Харькове количество пострадавших выросло до 15
25 ноября 2024, 09:33
Удар по центру Харькова: количество пострадавших растет
25 ноября 2024, 09:00
Россияне ударили по центру Харькова: шесть пострадавших
25 ноября 2024, 08:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрий Чевордов
Все блоги »