Окупанти атакували дронами та мінометами дві громади Миколаївщини

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Протягом минулої доби російські окупанти кілька разів атакували дронами-камікадзе Куцурубську громаду Миколаївського району та мінометами — Очаківську громаду

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що об 11:21 та 16:00 війська РФ здійснили мінометні обстріли акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.

"Також учора, 20 листопада, о 14:25 та 14:38 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного із обстрілів у с. Куцуруб пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поблизу села Мирне Миколаївського району люди підірвалися на російських боєприпасах. Троє чоловіків загинули та ще троє постраждали.