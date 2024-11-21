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Трагічна подія сталася напередодні, 19 листопада, поблизу села Мирне Миколаївського району. Внаслідок необережного поводження із боєприпасами троє чоловіків загинули та ще троє постраждали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

За матеріалами слідства, під час робіт з очищення зрошувального каналу поблизу села Мирне Шевченківської громади п’ятеро чоловіків підірвалися на невідомому боєприпасі, який залишили після себе російські війська.

"Двоє з чоловіків загинули на місці, трьох постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості з місця події медики госпіталізували. Згодом один із госпіталізованих потерпілих помер у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Також 19 листопада мешканець села Богородицьке отримав тяжкі травми рук під час розбирання вибухонебезпечного предмету. Постраждалий знайшов його на полі декілька місяців тому, коли випасав корів. Наразі чоловік перебуває у лікарні. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Вибухотехніки провели обстеження територій та вилучили рештки здетонованих боєприпасів.

Нагадаємо, четверо жителів Миколаївщини підірвалися на уламках БпЛА, коли каталися на мопедах у полі.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чотири корови підірвалися на мінному полі.