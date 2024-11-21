Оккупанты атаковали дронами и минометами две общины Николаевщины

Иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские оккупанты несколько раз атаковали дронами-камикадзе Куцурубскую общину Николаевского района и минометами — Очаковскую общину

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что в 11:21 и 16:00 войска РФ совершили минометные обстрелы акватории Очаковской общины. К счастью, пострадавших нет.

"Также вчера, 20 ноября, в 14:25 и 14:38 враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую общину. В результате одного из обстрелов в с. Куцуруб поврежден частный дом. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, вблизи села Мирное Николаевского района люди взорвались на российских боеприпасах. Трое мужчин погибли и еще трое пострадали.