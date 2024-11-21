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21 листопада 2024, 00:35

РФ обстріляла передмістя Краматорська: загинув 11-річний хлопчик, поранені його сестра та дідусь

21 листопада 2024, 00:35
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вдень 20 листопада російські окупанти атакували село Першомар’ївка Краматорського району. Внаслідок ворожих обстрілів загинула дитина. Також поранення дістали сестра й дідусь хлопчика

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, о 15:40 російська армія атакувала Першомар’ївку, ймовірно, з РСЗВ "Торнадо-С". Через ворожий удар пошкоджені житлові будинки та автотранспорт.

"Влучання касетних боєприпасів відбулось по житловій забудові, де на подвір’ї одного з будинків загинув 11-річний хлопчик. Його сестра 12 років та 63-річний дідусь дістали мінно-вибухові травми, поранення голови, грудної клітини, рук і ніг", – йдеться в повідомленні.

Постраждалих ушпиталили до лікарні, вони перебувають під наглядом медиків. За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні через бомбардування Донеччини постраждали троє мирних жителів.

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