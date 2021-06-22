08:52  22 июня
COVID-19 в Украине: впервые с начала года менее 300 новых случаев за сутки
16:18  21 июня
Праздновали выпускной: стали известны подробности массового отравления на Прикарпатье
08:11  22 июня
За сутки в ООС зафиксировали 14 обстрелов украинских войск, потерь нет
UA | RU
UA | RU
22 июня 2021, 08:29 258

Смертельное ДТП на Николаевщине: погибли два человека, еще пятеро - травмированы

22 июня 2021, 08:29 258
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области на автотрассе М14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых машин и грузовика

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На дороге столкнулись машины Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовик DAF.

По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами различной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42 - х лет, в т. ч. двое детей 2005 и 2013 г. р.", - отмечают в полиции.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Chery Tiggo. Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Напомним, 21 июня утром на улице Горького села Покровское Покровской сельской территориальной общины Никопольского района столкнулись микроавтобус и легковушка, в результате чего погибли два человека, еще восемь - травмированы.

ДТП авария жертва смерть госпитализация дороги

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua