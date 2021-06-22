Смертельное ДТП на Николаевщине: погибли два человека, еще пятеро - травмированы

Фото: Нацполиция

В Николаевской области на автотрассе М14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых машин и грузовика

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На дороге столкнулись машины Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовик DAF.

По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами различной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42 - х лет, в т. ч. двое детей 2005 и 2013 г. р.", - отмечают в полиции.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Chery Tiggo. Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Напомним, 21 июня утром на улице Горького села Покровское Покровской сельской территориальной общины Никопольского района столкнулись микроавтобус и легковушка, в результате чего погибли два человека, еще восемь - травмированы.