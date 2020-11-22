Сенкевича переизбрали мэром Николаева – экзитпол
Стали известны результаты экзитпола выборов второго тура на пост Николаевского городского головы.
Данные были озвучены в ходе ток-шоу "Битва за город", экзитпол проводило николаевское издание Никвести, передает RegioNews.
По данным опроса Александр Сенкевич с результатом — 61,6% сохраняет за собой кресло мэра города.
Кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Владислав Чайка по данным СМИ, набрал — 38,4 %.
Всего было опрошено 2 тысячи человек.
Напомним, во Львове, по результатам экзитпола победил Андрей Садовый.
В Днепре, по данным экзитпола, действующий мэр Борис Филатов с большим отрывом опережает Загида Краснова.
В Черкассах, по данным соцопросов, действующий мэр Анатолий Бондаренко сохраняет свою должность.
В Ровно новым мэром города, по данным опроса, избрали Виктора Шакирзяна.