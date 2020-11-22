Сенкевича переизбрали мэром Николаева – экзитпол

Его результат во втором туре выборов – 61,6%

Его результат во втором туре выборов – 61,6%

Фото из открытых источников

Данные были озвучены в ходе ток-шоу "Битва за город", экзитпол проводило николаевское издание Никвести, передает RegioNews.

По данным опроса Александр Сенкевич с результатом — 61,6% сохраняет за собой кресло мэра города.

Кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Владислав Чайка по данным СМИ, набрал — 38,4 %.

Всего было опрошено 2 тысячи человек.

Напомним, во Львове, по результатам экзитпола победил Андрей Садовый.

В Днепре, по данным экзитпола, действующий мэр Борис Филатов с большим отрывом опережает Загида Краснова.

В Черкассах, по данным соцопросов, действующий мэр Анатолий Бондаренко сохраняет свою должность.

В Ровно новым мэром города, по данным опроса, избрали Виктора Шакирзяна.