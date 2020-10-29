У Миколаєві затримали організатора транснаціонального наркоугруповання

Загальна вартість вилучених наркотиків, за цінами чорного ринку, становить майже 4,5 млн грн.

Загальна вартість вилучених наркотиків, за цінами чорного ринку, становить майже 4,5 млн грн.

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала організатора та активного учасника транснаціонального злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді та збуті великих партій важких наркотиків.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними, до складу групи входили кілька мешканців з різних регіонів України і громадян однієї з країн ЄС. Зловмисники займалися контрабандою кокаїну в Україну для продажу через розгалужену мережу наркодилерів. У зворотному напрямку, своїм зарубіжним спільникам, фігуранти переправляли канабіс для збуту у деяких європейських країнах.

Співробітники СБУ затримали активного учасника угруповання на пункті пропуску "Ягодин" Волинської області на спробі контрабанди за кордон майже 10 кг марихуани. Наркотик було приховано у спеціально обладнаній схованці позашляховика.

Також оперативники спецслужби задокументували два факти збуту зловмисниками півкілограма кокаїну в різних регіонах України.

Під час обшуків за місцем проживання організатора та інших учасників групи, а також в їх гаражних та складських приміщеннях у Миколаєві, правоохоронці виявили 10 кг канабісу, обладнання для його фасування і приховування у транспортних засобах наркокур’єрів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри і обрання запобіжних заходів затриманим: організатору і активному учаснику групи.

Нагадаємо, сьогодні ж в Одесі затримали партію кокаїну з Південної Америки на $10 мільйонів .