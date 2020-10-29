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29 жовтня 2020, 19:18 3

У Миколаєві затримали організатора транснаціонального наркоугруповання

29 жовтня 2020, 19:18 3
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Загальна вартість вилучених наркотиків, за цінами чорного ринку, становить майже 4,5 млн грн.
Загальна вартість вилучених наркотиків, за цінами чорного ринку, становить майже 4,5 млн грн.
Фото: СБУ
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Служба безпеки України затримала організатора та активного учасника транснаціонального злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді та збуті великих партій важких наркотиків.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними, до складу групи входили кілька мешканців з різних регіонів України і громадян однієї з країн ЄС. Зловмисники займалися контрабандою кокаїну в Україну для продажу через розгалужену мережу наркодилерів. У зворотному напрямку, своїм зарубіжним спільникам, фігуранти переправляли канабіс для збуту у деяких європейських країнах.

Співробітники СБУ затримали активного учасника угруповання на пункті пропуску "Ягодин" Волинської області на спробі контрабанди за кордон майже 10 кг марихуани. Наркотик було приховано у спеціально обладнаній схованці позашляховика.

Також оперативники спецслужби задокументували два факти збуту зловмисниками півкілограма кокаїну в різних регіонах України.

Під час обшуків за місцем проживання організатора та інших учасників групи, а також в їх гаражних та складських приміщеннях у Миколаєві, правоохоронці виявили 10 кг канабісу, обладнання для його фасування і приховування у транспортних засобах наркокур’єрів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри і обрання запобіжних заходів затриманим: організатору і активному учаснику групи.

Нагадаємо, сьогодні ж в Одесі затримали партію кокаїну з Південної Америки на $10 мільйонів .

СБУ наркотики кримінальна справа затримання Миколаїв
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