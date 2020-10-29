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29 октября 2020, 19:18 5

В Николаеве задержали организатора транснациональной наркогруппировки

29 октября 2020, 19:18 5
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Общая стоимость изъятых наркотиков, по ценам черного рынка, составляет почти 4,5 млн грн.
Общая стоимость изъятых наркотиков, по ценам черного рынка, составляет почти 4,5 млн грн.
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала организатора и активного участника транснациональной преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте крупных партий тяжелых наркотиков.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным, в состав группы входили несколько жителей из разных регионов Украины и граждан одной из стран ЕС. Злоумышленники занимались контрабандой кокаина в Украину для продажи через разветвленную сеть наркодилеров. В обратном направлении, своим зарубежным сообщникам, фигуранты переправляли каннабис для сбыта в некоторых европейских странах.

Сотрудники СБУ задержали активного участника группировки на пункте пропуска "Ягодин" Волынской области на попытке контрабанды за границу почти 10 кг марихуаны. Наркотик был скрыт в специально оборудованном тайнике внедорожника.

Также оперативники спецслужбы задокументировали два факта сбыта злоумышленниками полкилограмма кокаина в разных регионах Украины.

Во время обысков по месту жительства организатора и остальных участников группы, а также в их гаражных и складских помещениях в Николаеве, правоохранители обнаружили 10 кг каннабиса, оборудования для его фасовки и сокрытия в транспортных средствах наркокурьеров.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения подозрения и избрании меры пресечения задержанным: организатору и активному участнику группы.

Напомним, сегодня же в Одессе задержали партию кокаина из Южной Америки на $10 миллионов .

СБУ наркотики уголовное дело задержание Николаев
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