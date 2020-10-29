В Николаеве задержали организатора транснациональной наркогруппировки
Служба безопасности Украины задержала организатора и активного участника транснациональной преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте крупных партий тяжелых наркотиков.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
По предварительным данным, в состав группы входили несколько жителей из разных регионов Украины и граждан одной из стран ЕС. Злоумышленники занимались контрабандой кокаина в Украину для продажи через разветвленную сеть наркодилеров. В обратном направлении, своим зарубежным сообщникам, фигуранты переправляли каннабис для сбыта в некоторых европейских странах.
Сотрудники СБУ задержали активного участника группировки на пункте пропуска "Ягодин" Волынской области на попытке контрабанды за границу почти 10 кг марихуаны. Наркотик был скрыт в специально оборудованном тайнике внедорожника.
Также оперативники спецслужбы задокументировали два факта сбыта злоумышленниками полкилограмма кокаина в разных регионах Украины.
Во время обысков по месту жительства организатора и остальных участников группы, а также в их гаражных и складских помещениях в Николаеве, правоохранители обнаружили 10 кг каннабиса, оборудования для его фасовки и сокрытия в транспортных средствах наркокурьеров.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения подозрения и избрании меры пресечения задержанным: организатору и активному участнику группы.
Напомним, сегодня же в Одессе задержали партию кокаина из Южной Америки на $10 миллионов .