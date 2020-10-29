В Николаеве задержали организатора транснациональной наркогруппировки

Общая стоимость изъятых наркотиков, по ценам черного рынка, составляет почти 4,5 млн грн.

Общая стоимость изъятых наркотиков, по ценам черного рынка, составляет почти 4,5 млн грн.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала организатора и активного участника транснациональной преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте крупных партий тяжелых наркотиков.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным, в состав группы входили несколько жителей из разных регионов Украины и граждан одной из стран ЕС. Злоумышленники занимались контрабандой кокаина в Украину для продажи через разветвленную сеть наркодилеров. В обратном направлении, своим зарубежным сообщникам, фигуранты переправляли каннабис для сбыта в некоторых европейских странах.

Сотрудники СБУ задержали активного участника группировки на пункте пропуска "Ягодин" Волынской области на попытке контрабанды за границу почти 10 кг марихуаны. Наркотик был скрыт в специально оборудованном тайнике внедорожника.

Также оперативники спецслужбы задокументировали два факта сбыта злоумышленниками полкилограмма кокаина в разных регионах Украины.

Во время обысков по месту жительства организатора и остальных участников группы, а также в их гаражных и складских помещениях в Николаеве, правоохранители обнаружили 10 кг каннабиса, оборудования для его фасовки и сокрытия в транспортных средствах наркокурьеров.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения подозрения и избрании меры пресечения задержанным: организатору и активному участнику группы.

Напомним, сегодня же в Одессе задержали партию кокаина из Южной Америки на $10 миллионов .