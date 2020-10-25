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25 октября 2020, 22:13 6

Экзит-пол: мэра Николаева Сенкевича ожидает второй тур выборов

25 октября 2020, 22:13 6
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Там его ждет представитель "ОПЗЖ" Владислав Чайка
Там его ждет представитель "ОПЗЖ" Владислав Чайка
Фото из открытых источников
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На выборах городского головы Николаева лидирует действующий мэр города Александр Сенкевич, за которого проголосовали 40,8% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией” и телеканалом "Украина-24” с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, пишет RegioNews.

Согласно результатам исследования, за Сенкевича проголосовали 40,78% жителей города. На втором месте – представитель партии "ОПЗЖ” Владислав Чайка, за него проголосовали 26,77%, на третьем – представительница "Слуги народа” Татьяна Домбровская, за нее проголосовали 16,81%.

На четвертом месте – представитель партии "Наш край” Николай Круглов (7,11%). На пятом месте представитель партии "За майбутне” Юрий Гранатуров с 5,23%.

На выборах в горсовет ситуация следующая: лидирует партия "ОПЗЖ", на втором месте "Пропозиция", на третьем "Слуга народа".

Напомним, экзит-пол: "Украинская Стратегия Гройсмана” и Сергей Моргунов побеждают в Виннице.

выборы ОПЗЖ Николаев Сенкевич Александр Пропозиция второй тур экзит-пол
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