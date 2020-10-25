Экзит-пол: мэра Николаева Сенкевича ожидает второй тур выборов

Там его ждет представитель "ОПЗЖ" Владислав Чайка

Там его ждет представитель "ОПЗЖ" Владислав Чайка

Фото из открытых источников

На выборах городского головы Николаева лидирует действующий мэр города Александр Сенкевич, за которого проголосовали 40,8% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией” и телеканалом "Украина-24” с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, пишет RegioNews.

Согласно результатам исследования, за Сенкевича проголосовали 40,78% жителей города. На втором месте – представитель партии "ОПЗЖ” Владислав Чайка, за него проголосовали 26,77%, на третьем – представительница "Слуги народа” Татьяна Домбровская, за нее проголосовали 16,81%.

На четвертом месте – представитель партии "Наш край” Николай Круглов (7,11%). На пятом месте представитель партии "За майбутне” Юрий Гранатуров с 5,23%.

На выборах в горсовет ситуация следующая: лидирует партия "ОПЗЖ", на втором месте "Пропозиция", на третьем "Слуга народа".

Напомним, экзит-пол: "Украинская Стратегия Гройсмана” и Сергей Моргунов побеждают в Виннице.