У Полтаві остання сесія облради нинішнього скликання не відбудеться

Багато депутатів перебувають на самоізоляції через COVID-19

Багато депутатів перебувають на самоізоляції через COVID-19

Фото: Полтавщина

Остання сесія Полтавської обласної ради не відбудеться через коронавірус.

Про це у соцмережах повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький, пише RegioNews. Завтра, 16 жовтня, мала відбутись остання сесія Полтавської обласної ради сьомого скликання. Вона би була підсумковою перед місцевими виборами. Однак сесію завтра не проводитимуть, бо багато депутатів перебувають на самоізоляції через коронавірус. Нагадаємо, Полтава та Чернівці з понеділка потрапляють у "червону” зону карантину.

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