16:15  08 октября
НАПК нашло у начальника Николаевского СБУ незадекларированное имущество на 800 тысяч гривен
16:45  08 октября
Дело генерала-предателя Шайтанова передали в суд
18:33  08 октября
На Донбассе с начала суток зафиксировано три обстрела
UA | RU
UA | RU
08 октября 2020, 16:15 3

НАПК нашло у начальника Николаевского СБУ незадекларированное имущество на 800 тысяч гривен

08 октября 2020, 16:15 3
Читайте також українською мовою
Соответствующее заключение послали в НАБУ
Соответствующее заключение послали в НАБУ
Фото: liga.net
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ обоснованный вывод относительно главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака, который имеет дорогую недвижимость, землю и элитный автопарк, несопоставимые с официальными доходами семьи.

Об этом говорится на сайте НАЗК, пишет RegioNews.

НАЗК выявило недостоверные сведения на 800 тысяч грн в декларации Виталия Герсака, начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Соответствующий обоснованный вывод направлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что это первое уголовное производство в отношении действующего чиновника СБУ за декларирование недостоверных сведений.

Причиной проверки стало то, что в феврале программа "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщила, что семья главы СБУ Николаевской области Виталия Герсака имеет дорогую недвижимость, много земли и элитный автопарк, несопоставимые с официальными доходами семьи.

Кроме того, в полиции направили материалы для сборки 14 административных протоколов о совершении правонарушений, связанных с коррупцией, в отношении Николая Беззубенко, начальника первого управления экономической контрразведки СБУ. В НАПК напомнили, что чиновник спецслужбы, используя служебное положение, систематически совершал действия в условиях реального конфликта интересов, о чем сообщали журналисты команды "Bihus.Info".

Сейчас проводятся полные проверки деклараций руководящего состава СБУ.

Сообщается, что спецслужба предоставила доступ уполномоченным лицам НАЗК к необходимой информации для осуществления таких проверок.

Напомним, НАЗК начало антикоррупционные проверки в Офисе Омбудсмена и АРМА.

Николаев СБУ НАПК проверки декларации доходы уголовное дело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа"
08 октября 2020, 16:06
В Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн
08 октября 2020, 15:03
Продажа барж "Дунайского пароходства": НАБУ и СБУ проводят массовые обыски
08 октября 2020, 14:23
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Днепропетровска "первая лига": кандидаты в мэры Новомосковска, Павлограда и Никополя
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Все блоги »