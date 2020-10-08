НАПК нашло у начальника Николаевского СБУ незадекларированное имущество на 800 тысяч гривен

Соответствующее заключение послали в НАБУ

Соответствующее заключение послали в НАБУ

Фото: liga.net

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ обоснованный вывод относительно главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака, который имеет дорогую недвижимость, землю и элитный автопарк, несопоставимые с официальными доходами семьи.

Об этом говорится на сайте НАЗК, пишет RegioNews.

НАЗК выявило недостоверные сведения на 800 тысяч грн в декларации Виталия Герсака, начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Соответствующий обоснованный вывод направлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что это первое уголовное производство в отношении действующего чиновника СБУ за декларирование недостоверных сведений.

Причиной проверки стало то, что в феврале программа "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщила, что семья главы СБУ Николаевской области Виталия Герсака имеет дорогую недвижимость, много земли и элитный автопарк, несопоставимые с официальными доходами семьи.

Кроме того, в полиции направили материалы для сборки 14 административных протоколов о совершении правонарушений, связанных с коррупцией, в отношении Николая Беззубенко, начальника первого управления экономической контрразведки СБУ. В НАПК напомнили, что чиновник спецслужбы, используя служебное положение, систематически совершал действия в условиях реального конфликта интересов, о чем сообщали журналисты команды "Bihus.Info".

Сейчас проводятся полные проверки деклараций руководящего состава СБУ.

Сообщается, что спецслужба предоставила доступ уполномоченным лицам НАЗК к необходимой информации для осуществления таких проверок.

Напомним, НАЗК начало антикоррупционные проверки в Офисе Омбудсмена и АРМА.