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07 жовтня 2020, 22:45 2

НАЗК розпочало антикорупційні перевірки в Офісі Омбудсмена та АРМА

07 жовтня 2020, 22:45 2
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НАЗК перевірить, чи виконують ці державні органи антикорупційне законодавство
НАЗК перевірить, чи виконують ці державні органи антикорупційне законодавство
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірки щодо організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало планові перевірки щодо організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - йдеться в повідомленні.

Також НАЗК просить повідомляти інформацію про порушення посадовцями АРМА та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вимог Закону України "Про запобігання корупції", зокрема щодо:

• неналежного розгляду повідомлень про корупцію;

• відсутності заходів у разі виявлення корупції чи одержання повідомлення про корупцію з боку працівників відповідної установи;

• порушення вимог захисту викривачів;

• безоплатного одержання цими установами від фізичних та юридичних осіб пільг, послуг і майна;

• непритягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;

• порушення законодавства щодо конфлікту інтересів;

• ухвалення нормативних актів, які суперечать закону "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, НАЗК почало перевірку декларацій семи депутатів та посадовців.

НАЗК знайшло низку недоліків у законі про вибори під час карантину.

НАЗК перевірки Омбудсмен корупція закон
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