НАЗК розпочало антикорупційні перевірки в Офісі Омбудсмена та АРМА
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірки щодо організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало планові перевірки щодо організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - йдеться в повідомленні.
Також НАЗК просить повідомляти інформацію про порушення посадовцями АРМА та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вимог Закону України "Про запобігання корупції", зокрема щодо:
• неналежного розгляду повідомлень про корупцію;
• відсутності заходів у разі виявлення корупції чи одержання повідомлення про корупцію з боку працівників відповідної установи;
• порушення вимог захисту викривачів;
• безоплатного одержання цими установами від фізичних та юридичних осіб пільг, послуг і майна;
• непритягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
• порушення законодавства щодо конфлікту інтересів;
• ухвалення нормативних актів, які суперечать закону "Про запобігання корупції".
Нагадаємо, НАЗК почало перевірку декларацій семи депутатів та посадовців.