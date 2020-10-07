НАЗК розпочало антикорупційні перевірки в Офісі Омбудсмена та АРМА

НАЗК перевірить, чи виконують ці державні органи антикорупційне законодавство

НАЗК перевірить, чи виконують ці державні органи антикорупційне законодавство

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірки щодо організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало планові перевірки щодо організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - йдеться в повідомленні.

Також НАЗК просить повідомляти інформацію про порушення посадовцями АРМА та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вимог Закону України "Про запобігання корупції", зокрема щодо:

• неналежного розгляду повідомлень про корупцію;

• відсутності заходів у разі виявлення корупції чи одержання повідомлення про корупцію з боку працівників відповідної установи;

• порушення вимог захисту викривачів;

• безоплатного одержання цими установами від фізичних та юридичних осіб пільг, послуг і майна;

• непритягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;

• порушення законодавства щодо конфлікту інтересів;

• ухвалення нормативних актів, які суперечать закону "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, НАЗК почало перевірку декларацій семи депутатів та посадовців.