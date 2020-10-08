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08 жовтня 2020, 14:23 26

Продаж барж "Дунайського пароплавства": НАБУ та СБУ проводять масові обшуки

08 жовтня 2020, 14:23 26
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Справа стосується незаконного відчуження 32 барж
Справа стосується незаконного відчуження 32 барж
Фото: flickr
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Сьогодні, 8 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро спільно із Службою безпеки України проводять масові обшуки через незаконний продаж барж “Дунайського пароплавства”.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, масові обшуки відбуваються за місцем проживання фігурантів справи, офісів низки фірм та інших об'єктів в рамках розслідування можливих зловживань, що завдали ПрАТ "Дунайське пароплавство" збитки в особливо великих розмірах.

Йдеться про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), належних ПрАТ "УДП", які в подальшому вивезли за кордон. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 КК України", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ також зазначили, що розслідування цих фактів детективи здійснюють з листопада 2019 року.

Нагадаємо, НАБУ викликало Павла Вовка та ще трьох суддів ОАСК для участі у слідчих діях, НАБУ чекає на суддів 9 і 12 жовтня.

обшуки НАБУ САП кримінальна справа корупція
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