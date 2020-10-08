Продаж барж "Дунайського пароплавства": НАБУ та СБУ проводять масові обшуки
Сьогодні, 8 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро спільно із Службою безпеки України проводять масові обшуки через незаконний продаж барж “Дунайського пароплавства”.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба НАБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, масові обшуки відбуваються за місцем проживання фігурантів справи, офісів низки фірм та інших об'єктів в рамках розслідування можливих зловживань, що завдали ПрАТ "Дунайське пароплавство" збитки в особливо великих розмірах.
Йдеться про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), належних ПрАТ "УДП", які в подальшому вивезли за кордон. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 КК України", - йдеться в повідомленні.
В НАБУ також зазначили, що розслідування цих фактів детективи здійснюють з листопада 2019 року.
Нагадаємо, НАБУ викликало Павла Вовка та ще трьох суддів ОАСК для участі у слідчих діях, НАБУ чекає на суддів 9 і 12 жовтня.