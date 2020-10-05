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05 жовтня 2020, 12:42 3

На Одещині затримали группу іноземців, члени якої викрали з банкоматів понад 3 млн гривень

05 жовтня 2020, 12:42 3
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Вони обікрали банкомати на території Одеської, Черкаської, Рівненської, Чернігівської, Житомирської та Полтавської областей
Вони обікрали банкомати на території Одеської, Черкаської, Рівненської, Чернігівської, Житомирської та Полтавської областей
Фото: з відкритих джерел
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Затримали зловмисників правоохоронці на Одещині, коли вони намагалися перетнути кордон. До складу злочинної групи входило п’ять осіб - громадяни сусідньої держави.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Фігуранти вибирали віддаленні населені пункти та об’єкти, де були встановленні банкомати. Напередодні робили "розвідку", з’ясовували розклад роботи закладів, в яких були встановленні банкомати, наявність камер спостереження, охоронної сигналізації, складали схему нападу та відходу.

У нічний час доби проникали до приміщень, шляхом пошкодження захисних дверцят та решіток банкомату, виймали касети з грошима та зникали", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили причетність зловмисників до вчинення 9 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали злочинців, які підірвали банкомат і викрали 1 млн гривень.

крадіжка кримінальна справа поліція банкомат область
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