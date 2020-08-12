Миколаївський порт "Ольвія" здадуть в концесію до кінця серпня - Криклій

Переможцем конкурсу на концесію миколаївського порту "Ольвія" стала компанія з Катару — "QTerminals"

Переможцем конкурсу на концесію миколаївського порту "Ольвія" стала компанія з Катару — "QTerminals"

Фото: Центр транспортних стратегій

Підписання договору з катарською компанією «QTerminals» на концесію миколаївського порту «Ольвія» відбудеться в кінці серпня

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Економічній правді".

Ми реалізуємо концесійні проекти і, звичайно ж, не зупинилися на морських портах. Порт "Херсон" в концесію ми вже передали, з другого порту — "Ольвія" підписання планується в останню декаду серпня", — сказав Владислав Криклій.

Міністр інфраструктури також повідомив, що "QTerminals" інвестує в інфраструктуру Миколаєва 80 млн грн.

Нагадаємо, 26 червня міністр інфраструктури Владисав Криклій повідомив про передачу в концесію Херсонського морського торговельного порту.