Керівництво "Укроборонпрому" змінять найближчим часом – Уруський
«Укроборонпром» перетвориться на державну управляючу компанію
Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, пише Regioews з посиланням на Укрінформ.
Концерн "Укроборонпром" підлягає суттєвій трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде змінено, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде відповідно зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік", - сказав Уруський.
Віцепрем'єр додав, що можливо буде змінено і назву концерну "Укроборонпром", бо "ця назва вже стала токсичною в Україні".
Крім того, Уруський додав, що "Укроборонпром" перетвориться на державну управляючу компанію.
Це буде управляюча компанія із зовсім іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до цієї компанії", - сказав Уруський.
За його словами, в ОПК планують створити ще аерокосмічну холдингову компанію, до якої долучаться, крім підприємств Державного космічного агентства, авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов".
Також, зазначив Уруський, в Україні створять ракетно-космічний центр "Південний", до якого увійдуть всі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Цей центр також входитиме до аерокосмічної холдингової компанії.
Нагадаємо, 29 липня Абромавічус повідомив, що може піти з посади гендиректора "Укроборонпрому".