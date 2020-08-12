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12 серпня 2020, 18:00 1

Керівництво "Укроборонпрому" змінять найближчим часом – Уруський

12 серпня 2020, 18:00 1
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Саму компанію ймовірно перейменують
Саму компанію ймовірно перейменують
Фото з відкритих джерел
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«Укроборонпром» перетвориться на державну управляючу компанію

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, пише Regioews з посиланням на Укрінформ.

Концерн "Укроборонпром" підлягає суттєвій трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде змінено, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде відповідно зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік", - сказав Уруський.

Віцепрем'єр додав, що можливо буде змінено і назву концерну "Укроборонпром", бо "ця назва вже стала токсичною в Україні".

Крім того, Уруський додав, що "Укроборонпром" перетвориться на державну управляючу компанію.

Це буде управляюча компанія із зовсім іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до цієї компанії", - сказав Уруський.

За його словами, в ОПК планують створити ще аерокосмічну холдингову компанію, до якої долучаться, крім підприємств Державного космічного агентства, авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов".

Також, зазначив Уруський, в Україні створять ракетно-космічний центр "Південний", до якого увійдуть всі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Цей центр також входитиме до аерокосмічної холдингової компанії.

Нагадаємо, 29 липня Абромавічус повідомив, що може піти з посади гендиректора "Укроборонпрому".

звільнення міністр космос прем'єр Укроборонпром ДП Антонов Уруський Олег
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