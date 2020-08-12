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12 августа 2020, 18:48 2

Николаевский порт "Ольвия" сдадут в концессию до конца августа - Криклий

12 августа 2020, 18:48 2
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Победителем конкурса на концессию николаевского порта "Ольвия" стала компания из Катара — "QTerminals"
Победителем конкурса на концессию николаевского порта "Ольвия" стала компания из Катара — "QTerminals"
Фото: Центр транспортных стратегий
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Подписание договора с катарской компанией «QTerminals» на концессию николаевского порта «Ольвия» состоится в конце августа

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Экономической правде".

Мы реализуем концессионные проекты и, конечно же, не остановились на морских портах. Порт "Херсон" в концессию мы уже передали, по второму порту — "Ольвия" подписание планируется в последнюю декаду августа", — сказал Владислав Криклий.

Министр инфраструктуры также сообщил, что "QTerminals" инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 млн грн.

Напомним, 26 июня министр инфраструктуры Владисав Криклий сообщил о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта.

Владислав Криклий министр инфраструктура порт Николаев Ольвия концесія
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