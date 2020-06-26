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26 червня 2020, 15:06 5

Вперше Україна передала в концесію морпорт в Херсоні

26 червня 2020, 15:06 5
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Концесіонер інвестує в розвиток порту близько 300 млн грн
Концесіонер інвестує в розвиток порту близько 300 млн грн
Фото: Міністерство інфраструктури
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Міністр інфраструктури Владисав Криклій повідомив про передачу в концесію Херсонського морського торговельного порту. Відповідний договір було підписано сьогодні, 26 червня.

Про це повідомляється на сайті міністерства, передає RegioNews.

За словами Криклія, згідно з документом, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує в розвиток порту близько 300 млн грн. Ще понад 18 млн вкладуть у місцеву інфраструктуру.

Компанія також профінансує капітальный ремонт дорожнього покриття вулиць по дорозі в порт і новий майданчик для стоянки вантажівок на в'їзді в місто.

Наголошується, що концесію укладено на 30 років, але вже у 2030 році концесіонер зобов'язується забезпечити обсяги перевалки вантажів порту на рівні не менше 1,36 млн тонн.

Концесія порту Ольвія буде підписана найближчим часом, порт Чорноморськ — наступний концесійний проект", - підкреслив Криклій.

У березні стало відомо, що Антимонопольний комітет України дозволив передачу Херсонського морспорта в концесію компанії ТОВ "Рисоил-Херсон".

Херсонський морпорт порт Херсон Мінінфраструктури ремонт
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