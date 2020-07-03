Міський голова Миколаєва розповів про причину саморозведення Інгульского мосту

Ймовірною причиною інциденту стали дорожні роботи

Ймовірною причиною інциденту стали дорожні роботи

Фото: HromadskeRadio

У Миколаєві відбулось саморозведення Інгульского мосту, що призвело до зупинки руху транспортних засобів.

Прокоментував ситуацію і Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

Причиною цього, за словами міського голови, стали дорожні роботи.

Надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об’єкті", - написав він.

Так, на замовлення Служби автомобільних доріг в Миколаївській області на мосту було зняте асфальтне покриття без встановлення противаги, що унеможливила б його саморозведення. Ці роботи проводились без попередніх консультацій з працівниками КП "ЕЛУ Автодоріг", які могли б попередити виникнення такої ситуації.

Мер висловив сподівання, що САД якомога швидше закінчить ремонт дорожного покриття на мосту, ліквідувавши аварійність. А тимчасом КП "ЕЛУ Автодоріг" встановлює противагу на мосту для безпечного проїзду транспорту.

Рух транспорту регулюють патрульні.

Нагадаємо, мер Миколаєва розповів, що робитиме в разі програшу на виборах.