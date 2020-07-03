Мэр Николаева рассказал о причине саморазведения Ингульского моста
В Николаеве произошло саморазведение Ингульского моста, что привело к остановке движения транспортных средств.
Прокомментировал ситуацию и Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.
Причиной этого, по словам городского головы, стали дорожные работы.
Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтные работы на этом объекте", - написал он.
Так, по заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что устранила бы его саморозведення. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации.
Мэр выразил надежду, что САД как можно быстрее закончит ремонт дорожного покрытия на мосту, ликвидировав аварийность. А тем временем КП "ЭЛУ Автодорог" устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта.
Движение транспорта регулируют патрульные.
Напомним, мэр Николаева рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах.