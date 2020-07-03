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03 июля 2020, 12:19 4

Мэр Николаева рассказал о причине саморазведения Ингульского моста

03 июля 2020, 12:19 4
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Вероятной причиной инцидента стали дорожные работы
Вероятной причиной инцидента стали дорожные работы
Фото: HromadskeRadio
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В Николаеве произошло саморазведение Ингульского моста, что привело к остановке движения транспортных средств.

Прокомментировал ситуацию и Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.

Причиной этого, по словам городского головы, стали дорожные работы.

Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтные работы на этом объекте", - написал он.

Так, по заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что устранила бы его саморозведення. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации.

Мэр выразил надежду, что САД как можно быстрее закончит ремонт дорожного покрытия на мосту, ликвидировав аварийность. А тем временем КП "ЭЛУ Автодорог" устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта.

Движение транспорта регулируют патрульные.

Напомним, мэр Николаева рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах.

транспорт дороги мэр мост ремонт
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