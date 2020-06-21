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21 червня 2020, 10:38 7

Мер Миколаєва розповів, що робитиме в разі програшу на виборах

21 червня 2020, 10:38 7
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Олександр Сєнкевич вважає, що міський голова - це людина, яка наймається громадою для "не дуже легкої роботи"
Олександр Сєнкевич вважає, що міський голова - це людина, яка наймається громадою для "не дуже легкої роботи"
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Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, який має намір на найближчих виборах балотуватися на другий термін, має намір, у разі провалу, «просто жити звичайним життям».

Про це пише RegioNews з посиланням на Новини N.

Олескандр Сєнкевич розповів, що буде робити, якщо програє мерську гонку.

Буду жити, як і жив до того, як став мером. Більш того, на відміну від інших мерів, я був мером, потім не був мером, і потім знову був мером. Тому у мене не буде душевної травми, я не буду битися в конвульсіях від горя, - сказав Сєнкевич.

Він також додав, що міський голова - це людина, яка наймається громадою для "не дуже легкої роботи".

Я вважаю, що за той час, поки ми працюємо, нам вдалося зробити багато класних проектів, частина з яких вдалося завершити, частину з яких треба підняти, і для частини з яких нам знадобиться допомога народних депутатів, - охарактеризував свою роботу міський голова.

Нагадаємо, Олександр Сєнкевич увійшов у так звану партію меров "Пропозиція".

вибори мер Миколаїв Сєнкевич Олександр Кандидат партія мерів
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