ГБР приостановило приватизацию Николаевской энергоснабжающей компании
Начальную стоимость Николаевской энергоснабжающей компании чиновники «Николаевоблэнерго» занизили на 30 миллионов гривен, а чиновники Фонда госимущества не приняли меры по устранению этого нарушения.
ГБР предотвратило действия должностных лиц Фонда государственного имущества Украины и АО"Николаевоблэнерго", которые могли привести к растрате имущества на сумму свыше 30 миллионов гривен.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.
Должностные лица АО "Николаевоблэнерго" (70 % которого принадлежит Государству в лице Фонда Госимущества и является объектом критической инфраструктуры), с нарушением установленной процедуры и без согласования Наблюдательного совета, 30 апреля 2020 года объявили о продаже 100% корпоративных прав ООО "Николаевская электроснабжающая компания", которая принадлежит акционерному обществу.
Торги должны были состояться 8 мая 2020 года, а начальная стоимость лота составляла 20 млн грн. Однако, реальная цена корпоративных прав ООО "Николаевская электроснабжающая компания" - примерно 50 млн грн.
Члены Наблюдательного совета предприятия (должностные лица Фонда Госимущества) на момент объявления аукциона не приняли меры по устранению указанного нарушения законодательства.
Таким образом, в случае проведения аукциона, нанесенный ущерб предприятию с долей государства могла составить почти 30 млн грн.
С учетом предоставленных ГБР сведений и проработки вопроса Фондом госимущества, электронный аукцион отменили.
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