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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 мая 2020, 15:49 3

ГБР приостановило приватизацию Николаевской энергоснабжающей компании

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19 мая 2020, 15:49 3
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Электронные торги приостановили из-за занижения реальной цены корпоративных прав на 30 миллионов гривен
Электронные торги приостановили из-за занижения реальной цены корпоративных прав на 30 миллионов гривен

Начальную стоимость Николаевской энергоснабжающей компании чиновники «Николаевоблэнерго» занизили на 30 миллионов гривен, а чиновники Фонда госимущества не приняли меры по устранению этого нарушения.

ГБР предотвратило действия должностных лиц Фонда государственного имущества Украины и АО"Николаевоблэнерго", которые могли привести к растрате имущества на сумму свыше 30 миллионов гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Должностные лица АО "Николаевоблэнерго" (70 % которого принадлежит Государству в лице Фонда Госимущества и является объектом критической инфраструктуры), с нарушением установленной процедуры и без согласования Наблюдательного совета, 30 апреля 2020 года объявили о продаже 100% корпоративных прав ООО "Николаевская электроснабжающая компания", которая принадлежит акционерному обществу.

Торги должны были состояться 8 мая 2020 года, а начальная стоимость лота составляла 20 млн грн. Однако, реальная цена корпоративных прав ООО "Николаевская электроснабжающая компания" - примерно 50 млн грн.

Члены Наблюдательного совета предприятия (должностные лица Фонда Госимущества) на момент объявления аукциона не приняли меры по устранению указанного нарушения законодательства.

Таким образом, в случае проведения аукциона, нанесенный ущерб предприятию с долей государства могла составить почти 30 млн грн.

С учетом предоставленных ГБР сведений и проработки вопроса Фондом госимущества, электронный аукцион отменили.

Читайте также: ГБР подозревает двух должностных лиц Одесской таможни в вымогательстве взяток

ГБР начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий служебных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.


ГБР Фонд госимущества облэнерго аукцион Николаев продажа
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