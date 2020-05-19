Артем Ільюк заявив про намір балотуватися в мери Миколаєва

Майбутній кандидат закликав нинішню владу міста "гідно закінчити каденцію" і не вести "брудні політичні ігри"

Фото: Новини Миколаєва

Майбутній кандидат закликав нинішню владу міста "гідно закінчити каденцію" і не вести "брудні політичні ігри"

Майбутній кандидат на посаду мера Миколаєва Артем Ільюк закликав чинних мера і депутатів ефективно провести залишок каденції - п'ять повних місяців роботи.

Відповідні відеозвернення він опублікував у Facebook, пише RegioNews.

Те, що я буду балотуватися в мери я оголосив відкрито і чесно! Зробив це першим. І поки інші намагаються грати в договорняки і бояться вийти до людей я викликав "вогонь" на себе", - написав Ільюк, коментуючи своє відеозвернення.

За словами Ільюка, останнім часом проти нього розгорнулася масштабна інформаційна кампанія. Опоненти тиражують брехливу і фейковую інформацію про Ільюка в ЗМІ та соціальних мережах.

Мої майбутні опоненти вирішили вилити відразу на старті (кампанії, - ред.) тисячі тонн бруду на мене. Запущені телеграм-канали, тисячі ботів, інформаційні ресурси, які пишуть просто ахінею і нісенітниці", - розповів він.

Артем Ільюк переконаний, що за інформаційними атаками проти нього стоять майбутні опоненти на виборах, які бояться втратити свої посади.

У підсумку, Ільюк запропонував меру Сенкевичу і депутатам Миколаївської міськради наостанок навести порядок в місті.

Те, що я буду балотуватися в мери я оголосив відкрито і чесно! Зробив це першим. І поки інші намагаються грати в договорняки і бояться вийти до людей я викликав "вогонь" на себе Опубліковано Artem Iliuk Понеділок, 18 травня 2020 р.

Довідка:

Артем Ільюк в 2019 році балотувався у Верховну раду 9 скликання по 128 округу (м. Миколаїв) як безпартійний самовисуванець, але в Раду не пройшов.

Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році по округу №128 як безпартійний самовисуванець.

Член Комітету Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції.

Член депутатської групи "Партія "Відродження", член Президії політичної ради однойменної партії.

У 2015 році балотувався в Миколаївську міську та обласну ради як перший кандидат від партії "Відродження".

У 2012 році обраний народним депутатом 7-го скликання по тому ж округу від Партії регіонів, вийшов з її фракції 22 лютого 2014 року, через два дні вступив в групу "Економічний розвиток".

З 2010 по 2012 рік - депутат Миколаївської міської ради, обраний за списком Партії регіонів, був головою фракції.

З 2006 по 2010 рік був депутатом Вознесенського райради.

З 2006 по 2014 рік - член Партії регіонів.

З 2006 по 2010 рік обіймав посаду директора ТОВ "Продторг-південь".

До того керував приватними комерційними структурами.

Закінчив НУК ім. Адмірала Макарова за спеціальностями "інженер-кораблебудівник" та "економіка і підприємництво"

Кнопкодав. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

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