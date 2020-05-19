Артем Ільюк заявив про намір балотуватися в мери Миколаєва
Нардеп восьмого скликання Артем Ільюк вирішив брати участь у виборах міського голови Миколаєва
Майбутній кандидат на посаду мера Миколаєва Артем Ільюк закликав чинних мера і депутатів ефективно провести залишок каденції - п'ять повних місяців роботи.
Відповідні відеозвернення він опублікував у Facebook, пише RegioNews.
Те, що я буду балотуватися в мери я оголосив відкрито і чесно! Зробив це першим. І поки інші намагаються грати в договорняки і бояться вийти до людей я викликав "вогонь" на себе", - написав Ільюк, коментуючи своє відеозвернення.
За словами Ільюка, останнім часом проти нього розгорнулася масштабна інформаційна кампанія. Опоненти тиражують брехливу і фейковую інформацію про Ільюка в ЗМІ та соціальних мережах.
Мої майбутні опоненти вирішили вилити відразу на старті (кампанії, - ред.) тисячі тонн бруду на мене. Запущені телеграм-канали, тисячі ботів, інформаційні ресурси, які пишуть просто ахінею і нісенітниці", - розповів він.
Артем Ільюк переконаний, що за інформаційними атаками проти нього стоять майбутні опоненти на виборах, які бояться втратити свої посади.
У підсумку, Ільюк запропонував меру Сенкевичу і депутатам Миколаївської міськради наостанок навести порядок в місті.
Те, що я буду балотуватися в мери я оголосив відкрито і чесно! Зробив це першим. І поки інші намагаються грати в договорняки і бояться вийти до людей я викликав "вогонь" на себеОпубліковано Artem Iliuk Понеділок, 18 травня 2020 р.
Довідка:
Артем Ільюк в 2019 році балотувався у Верховну раду 9 скликання по 128 округу (м. Миколаїв) як безпартійний самовисуванець, але в Раду не пройшов.
Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році по округу №128 як безпартійний самовисуванець.
Член Комітету Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції.
Член депутатської групи "Партія "Відродження", член Президії політичної ради однойменної партії.
У 2015 році балотувався в Миколаївську міську та обласну ради як перший кандидат від партії "Відродження".
У 2012 році обраний народним депутатом 7-го скликання по тому ж округу від Партії регіонів, вийшов з її фракції 22 лютого 2014 року, через два дні вступив в групу "Економічний розвиток".
З 2010 по 2012 рік - депутат Миколаївської міської ради, обраний за списком Партії регіонів, був головою фракції.
З 2006 по 2010 рік був депутатом Вознесенського райради.
З 2006 по 2014 рік - член Партії регіонів.
З 2006 по 2010 рік обіймав посаду директора ТОВ "Продторг-південь".
До того керував приватними комерційними структурами.
Закінчив НУК ім. Адмірала Макарова за спеціальностями "інженер-кораблебудівник" та "економіка і підприємництво"
Кнопкодав. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
Читайте також: Голова Миколаївської облради показала в соцмережах свою квартиру
Мер Дніпра Філатов буде балотуватися на другий термін
- 11:14 19 травня Конституційний суд хочуть перенести в Харків - нардеп
- 10:56 19 травня Контррозвідка ідентифікувала снайперів, які вбили українського військового під Новотошківським
- 10:37 19 травня Артем Ільюк заявив про намір балотуватися в мери Миколаєва
- 10:19 19 травня Жодних жетонів: стало відомо, як буде працювати київське метро
- 09:58 19 травня В Івано-Франківську затримали всесвітньовідомого хакера з ніком "Sanix"
- 09:49 19 травня Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
- 22:18 18 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус