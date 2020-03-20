Їх купити ніде: Миколаєву вдалося придбати два апарати ШВЛ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.
Повідомляється, що апарати в Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради доставлять протягом трьох тижнів, до 14 квітня.
20 березня під час сесії Миколаївської міської ради начальниця міського відділу охорони здоров'я Миколаєва Ірина Шамрай розповіла, що в минулому році були оновлені реанімаційні відділення, туди закупили 16 нових апаратів штучної вентиляції легенів, у тому числі 5 апаратів експерт-класу.
"На сьогоднішній день на 48 реанімаційних ліжках забезпеченість складає 59 апаратів штучної вентиляції легенів і плюс 2, які ми купуємо. 61. Але на сьогодні в наявності апаратів штучної вентиляції на ринку Україні дуже обмежена кількість. Те, що ми змогли взяти - це два апарати. Але у нас є резерв. Їх просто зараз купити ніде. Нам сказали, що 40 апаратів завозили в Україну ті постачальники, з якими наші лікувальні заклади працювали у минулому році. Вони всі були перенаправлені в Італію, тому що там дали подвійну ціну. Це зі слів представників фірм. Сьогодні ми знайшли тільки два апарати, які будуть поставлені в такий короткий період", - сказала Ірина Шамрай.
Нагадаємо, що у Миколаєві стали відомі результати сімох осіб на коронавірус.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві перевіряють, як магазини та заклади дотримуються карантину.
Крім того, в Миколаєві виділили близько 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.
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