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16 марта 2020, 16:10 2

От зоопарка до спортзалов: в Николаеве приостанавливают работу всех мест развлекательного характера

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16 марта 2020, 16:10 2
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В Николаеве 17 марта временно приостанавливают работу объектов общего пользования, а также рассмотрят вопрос выделения 10 млн грн на мероприятия по охране здоровья
Фото: Николаевский горсовет
В Николаеве 17 марта временно приостанавливают работу объектов общего пользования, а также рассмотрят вопрос выделения 10 млн грн на мероприятия по охране здоровья

Об этом говорится на сайте Николаевского городского совета, передает RegioNews.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение №65р "О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в городе Николаеве, в целях предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19".

Согласно распоряжению, с 17 марта 2020 с 00:00 временно останавливается работа объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек.

В частности ограничительные меры относятся к:

-кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

-детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, зоопарка;

-фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

-всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

-торгово-развлекательных центров;

-строительных рынков и других (кроме продуктовых);

-ресторанов, заведений общественного питания, среди прочего в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов и т. п;

-других заведений и учреждений (на усмотрение и под личную ответственность руководителя)

Кроме того, Александр Сенкевич сообщил, что завтра во время сессии городского совета депутаты рассмотрят проект решения об увеличении резервного фонда города на 5 млн грн и выделение дополнительных 10 млн грн на мероприятия по охране здоровья. Эти средства планируют направить, в частности, на приобретение средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты для медработников.

Во время обсуждения проблемы было предложено расширить перечень временно запрещенных мероприятий. Речь идет о ярмарках выходного дня.

По состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, из них 4 - в Черновицкой области.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировано три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка из Житомирщины умерла.

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