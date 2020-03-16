От зоопарка до спортзалов: в Николаеве приостанавливают работу всех мест развлекательного характера
Об этом говорится на сайте Николаевского городского совета, передает RegioNews.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение №65р "О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в городе Николаеве, в целях предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19".
Согласно распоряжению, с 17 марта 2020 с 00:00 временно останавливается работа объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек.
В частности ограничительные меры относятся к:
-кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
-детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, зоопарка;
-фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
-всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
-торгово-развлекательных центров;
-строительных рынков и других (кроме продуктовых);
-ресторанов, заведений общественного питания, среди прочего в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов и т. п;
-других заведений и учреждений (на усмотрение и под личную ответственность руководителя)
Кроме того, Александр Сенкевич сообщил, что завтра во время сессии городского совета депутаты рассмотрят проект решения об увеличении резервного фонда города на 5 млн грн и выделение дополнительных 10 млн грн на мероприятия по охране здоровья. Эти средства планируют направить, в частности, на приобретение средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты для медработников.
Во время обсуждения проблемы было предложено расширить перечень временно запрещенных мероприятий. Речь идет о ярмарках выходного дня.
По состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, из них 4 - в Черновицкой области.
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировано три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка из Житомирщины умерла.
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