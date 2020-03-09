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09 березня 2020, 12:55 26

На Миколаївщині в страшній автотрощі загинула дівчина: фото

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09 березня 2020, 12:55 26
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8 березня у Миколаївській області внаслідок аварії легковика загинула 20-річна дівчина
Фото: Національна поліція
8 березня у Миколаївській області внаслідок аварії легковика загинула 20-річна дівчина

Про інцидент інформують RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції у Миколаївській області.

8 березня о 21:00 на автодорозі Н-11 "Дніпро-Миколаїв” неподалік села Мішково-Погорілове в районі Баштанського кільця водій легковика Volvo не впорався із кермуванням і машина злетіла з дороги в кювет.

Унаслідок отриманих травм загинула 20-річна пасажирка авто, ще двох потерпілих із тілесними ушкодженнями доставили до місцевої лікарні. Проти водія поліція відкрила кримінальне провадження. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як інформували RegioNews раніше, 8 березня на ділянці автодороги Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка в Тернопільському районі зіткнулися автомобілі ЗАЗ-110307 і Volkswagen Vento.


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