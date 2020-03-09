На Николаевщине в страшной аварии погибла девушка: фото
Об инциденте информируют RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
8 марта в 21:00 на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев” возле села Мешково-Погорелово в районе Баштанского кольца водитель легкового автомобиля Volvo не справился с управлением и машина слетела с дороги в кювет.
Вследствие полученных травм погибла 20-летняя пассажирка авто, еще двух потерпевших с телесными повреждениями доставили в местную больницу. Против водителя полиция открыла уголовное производство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Как информировали RegioNews ранее, 8 марта на участке автодороги Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знамянка'янка в Тернопольском районе столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.
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