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09 марта 2020, 12:55 41

На Николаевщине в страшной аварии погибла девушка: фото

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09 марта 2020, 12:55 41
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8 марта в Николаевской области вследствие аварии легковушки погибла 20-летняя девушка
Фото: Национальная полиция
8 марта в Николаевской области вследствие аварии легковушки погибла 20-летняя девушка

Об инциденте информируют RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

8 марта в 21:00 на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев” возле села Мешково-Погорелово в районе Баштанского кольца водитель легкового автомобиля Volvo не справился с управлением и машина слетела с дороги в кювет.

Вследствие полученных травм погибла 20-летняя пассажирка авто, еще двух потерпевших с телесными повреждениями доставили в местную больницу. Против водителя полиция открыла уголовное производство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как информировали RegioNews ранее, 8 марта на участке автодороги Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знамянка'янка в Тернопольском районе столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.


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