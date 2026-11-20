Удар по Львову и области: Россия атаковала железнодорожную станцию "Скнилов", двое погибших
В результате российской атаки на железнодорожную станцию "Скнилов" во Львовской области погибли два человека
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews .
По его словам, вражеский удар пришелся на билетные кассы железнодорожной станции.
Сначала сообщалось по меньшей мере о четырех пострадавших, однако впоследствии их количество выросло до семи.
На месте атаки работают соответствующие службы, информация о последствиях удара уточняется.
Напомним, с ночи РФ наносит массированный удар ракетами по Украине. По данным мониторов, на 07:00 около 50 крылатых ракет Х-101 находились в воздухе – и большинство из них держали курс на западные регионы.
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