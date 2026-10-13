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13 октября 2026, 07:36

Во Львовской области после падения дрона загорелись три жилых дома

13 октября 2026, 07:36
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате падения сбитого российского беспилотника в одном из сел Львовской области Мурованому горели три дома

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

По уточненной информации, пожары возникли в Мурованом после падения беспилотника во время первой воздушной тревоги.

Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, во Львове после работы ПВО на одной из улиц обнаружили обломки вражеского БпЛА. Максим Козицкий призвал жителей не приближаться к таким находкам и не прикасаться к ним, ведь они могут сдетонировать.

Если вы обнаружили обломки беспилотника или другие подозрительные предметы, необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить людей рядом и сообщить спасателям по номеру 101.

Напомним, вечером 12 октября российские войска нанесли массированный удар по Харькову. В результате атаки погибли и ранены, повреждены жилые дома и автомобили.

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