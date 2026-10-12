Росіяни атакували об’єкти залізниці та енергетики на Житомирщині: виникли пожежі
Від вечора Житомирщина знову була під ворожими обстрілами. Під ударом росіян опинилися об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі
Про це повідомляє начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок атак спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних ударів фахівці вимушені були тимчасово відходити у безпечні місця, після чого знову поверталися до роботи.
Наразі інформації про постраждалих чи травмованих немає.
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