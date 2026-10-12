У Миколаєві горів вантажний термінал після повторної атаки РФ
Уранці 12 жовтня російські війська атакували Миколаїв безпілотниками типу Shahed. Унаслідок удару пошкоджено вантажний термінал приватної логістичної компанії, виникла пожежа
Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.
За інформацією Головного управління ДСНС у Миколаївській області, об’єкт зазнав повторної атаки.
Рятувальники ліквідували пожежу розвантажувального комплексу площею 500 кв. м.
Унаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним БпЛА типу Shahed (76 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами- імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях.