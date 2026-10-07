У Харкові військові продавали виключення з військового обліку за 6 тисяч
У Харкові викрили двох чоловіків, які влаштували схему на ухиленні від мобілізації. Тепер вони отримали підозру
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Двоє військових віком 34 та 42 роки пообіцяли військовозобов'язаному чоловіку "допомогти" виключити його з військового обліку. Свої "послуги" вони оцінили в 6 тисяч доларів.
Затримали військових після отримання грошей. Тепер вони отримали підозри за статею за зловживання впливом.
Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
У Києві шахраї виманили в пенсіонерів майже 15 мільйонів
07 жовтня 2026, 17:55У Києві через падіння уламків загорівся п’ятиповерховий будинок, є травмований
07 жовтня 2026, 17:44Удар по Прилуках: кількість загиблих зросла до 18, серед них четверо дітей
07 жовтня 2026, 17:30Картонно-паперовий комбінат в Обухові втретє за пів року зазнав російської атаки
07 жовтня 2026, 17:16У Полтаві викладача вокалу засудили до довічного за сексуальні злочини щодо дітей
07 жовтня 2026, 16:5912 посадовців "Лісів України" підозрюють у продажі деревини за заниженими цінами
07 жовтня 2026, 16:4210 років ув’язнення та конфіскація майна: на Херсонщині засудили колаборантку
07 жовтня 2026, 16:32На Дніпропетровщині російський FPV-дрон вдев'яте атакував дільницю ДТЕК
07 жовтня 2026, 15:57На Кіровоградщині 32-річну жінку підозрюють у зґвалтуванні 4-річного сина
07 жовтня 2026, 15:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі блоги »