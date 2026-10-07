У Харкові військові продавали виключення з військового обліку за 6 тисяч

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У Харкові викрили двох чоловіків, які влаштували схему на ухиленні від мобілізації. Тепер вони отримали підозру

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Двоє військових віком 34 та 42 роки пообіцяли військовозобов'язаному чоловіку "допомогти" виключити його з військового обліку. Свої "послуги" вони оцінили в 6 тисяч доларів.

Затримали військових після отримання грошей. Тепер вони отримали підозри за статею за зловживання впливом.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.