Руководил бандой из тюрьмы: на Львовщине разоблачили мошенников, которые присваивали дроны
Во Львовской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая мошенническим путем завладевала беспилотниками
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным следствия, деятельностью группировки руководил 37-летний осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии за имущественные преступления.
Злоумышленники находили на маркетплейсах объявления о продаже дронов и предлагали продавцам послать товар по почте с оплатой после осмотра. Однако платить за беспилотники они не собирались – посылки получали по поддельным документам.
Киберполицейские установили пятерых участников группировки в возрасте от 26 до 59 лет, среди которых организатор, соорганизатор, двое исполнителей и пособник. Каждый из них играл определенную роль в преступной схеме.
На днях правоохранители задержали четырех фигурантов и провели 16 обысков на территории Житомирской и Львовской областей, в том числе в пенитенциарном учреждении, где содержится организатор группировки. Удалено:
- 33 мобильных телефона,
- десятки банковских и SIM-карт,
- компьютерная техника,
- документацию,
- более 12 тысяч долларов, а также другие вещественные доказательства.
По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба может превышать 1,4 миллиона гривен.
Пятерым участникам группы сообщили о подозрении в мошенничестве. Четырех сообщников организатора заключили под стражу.
В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили мошенническую схему во время организации ремонтов квартир "под ключ". Клиентам предлагали комплексный ремонт жилья, закупку необходимых материалов и выполнение работ в согласованные сроки. Схема действовала с декабря 2024 года по июнь 2026 года.