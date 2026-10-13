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13 октября 2026, 08:16

Руководил бандой из тюрьмы: на Львовщине разоблачили мошенников, которые присваивали дроны

13 октября 2026, 08:16
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая мошенническим путем завладевала беспилотниками

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, деятельностью группировки руководил 37-летний осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии за имущественные преступления.

Злоумышленники находили на маркетплейсах объявления о продаже дронов и предлагали продавцам послать товар по почте с оплатой после осмотра. Однако платить за беспилотники они не собирались – посылки получали по поддельным документам.

Киберполицейские установили пятерых участников группировки в возрасте от 26 до 59 лет, среди которых организатор, соорганизатор, двое исполнителей и пособник. Каждый из них играл определенную роль в преступной схеме.

На днях правоохранители задержали четырех фигурантов и провели 16 обысков на территории Житомирской и Львовской областей, в том числе в пенитенциарном учреждении, где содержится организатор группировки. Удалено:

  • 33 мобильных телефона,
  • десятки банковских и SIM-карт,
  • компьютерная техника,
  • документацию,
  • более 12 тысяч долларов, а также другие вещественные доказательства.

По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба может превышать 1,4 миллиона гривен.

Пятерым участникам группы сообщили о подозрении в мошенничестве. Четырех сообщников организатора заключили под стражу.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили мошенническую схему во время организации ремонтов квартир "под ключ". Клиентам предлагали комплексный ремонт жилья, закупку необходимых материалов и выполнение работ в согласованные сроки. Схема действовала с декабря 2024 года по июнь 2026 года.

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