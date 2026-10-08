У Херсоні розікрали мільйони на будівництві укриття для дітей

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Правоохоронці викрили двох керівників підрядної організації та інженера з технічного нагляду. Йдеться про заволодіння понад 8,8 мільйона гривень на будівництві шкільного укриття

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підрядникам та інденеру інкримінують заволодіння бюджетними коштами, службове підроблення та службову недбалість під час будівництва протирадіаційного укриття для однієї зі шкіл Херсона. Загальна вартість будівництва становила понад 32 мільйона гривень.

Як з'ясували правоохоронці, восени 2024 року під час виконання робіт керівники підрядної організації вносили до актів приймання виконаних робіт недостовірні відомості про їхні обсяги та вартість. Загалом було завдано збитків на понад 8,8 мільйона гривень.

"Для колишнього керівника підрядної організації це вже третій обвинувальний акт, пов’язаний із можливим заволодінням коштами під час будівництва та ремонту захисних споруд. Наразі у суді розглядаються два обвинувальні акти стосовно нього — щодо заволодіння коштами під час реконструкції укриття у херсонській лікарні та ремонту сховища в одному з ліцеїв області", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що в Одесі інженеру з технічного нагляду повідомили про підозру у службовій недбалості під час ремонту укриття в дитячому садку.