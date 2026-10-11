11:56  11 жовтня
На Донеччині через російські удари загинула людина, ще 4 поранені
10:40  11 жовтня
На Рівненщині помер 13-річний хлопчик, поранений під час російської атаки
14:55  10 жовтня
На Хмельниччині в ДТП загинув пасажир: водій був п’яним і без прав
UA | RU
UA | RU
11 жовтня 2026, 14:24

Мільйони за ремонт квартир: на Івано-Франківщині затримали директора будівельної компанії

11 жовтня 2026, 14:24
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Івано-Франківської області
Читайте также
на русском языке

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили шахрайську схему під час організації ремонтів квартир "під ключ"

Про це повідомила поліція Івано-Франкцівської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 43-річний чоловік був директором і фактичним власником компанії, яка надавала ремонтно-будівельні послуги. Схема діяла з грудня 2024 року до червня 2026 року. Більшість об’єктів, на яких планували виконувати ремонт, розташовувалися в Івано-Франківську.

Клієнтам пропонували комплексний ремонт житла, закупівлю необхідних матеріалів і виконання робіт у погоджені терміни. Щоб створити враження належної організації роботи та зміцнити довіру замовників, представники компанії створювали окремі групи в месенджерах, до яких додавали клієнтів і працівників. Там вони підтримували зв’язок із замовниками та переконували їх, що роботи виконують відповідно до домовленостей.

Гроші за майбутні ремонти й будівельні матеріали клієнти передавали готівкою або перераховували на банківські рахунки.

Водночас, як стверджують правоохоронці, підозрюваний усвідомлював, що компанія не має достатніх ресурсів для належного виконання взятих на себе зобов’язань. Попри це, він продовжував отримувати гроші від замовників, приховуючи реальний стан справ. Надалі коштами розпоряджалися на власний розсуд спільно з іншими учасниками схеми.

У результаті частина клієнтів отримала лише частково виконані ремонти, а для інших роботи взагалі не розпочали або не виконали.

Загальна сума збитків, завданих 31 потерпілому, перевищує 32,5 млн грн.

Слідчі затримали 43-річного директора компанії та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд має розглянути питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та з’ясовують їхню роль у протиправній діяльності. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що жителі Прикарпаття втратили майже півмільйона гривень через шахраїв. Правоохоронці попередили про схему.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківськ шахраї ремонт квартира
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
У Києві уламки російського дрона впали біля АЗС і пошкодили автомобіль
11 жовтня 2026, 15:03
Росіяни атакували Харків керованими авіабомбами
11 жовтня 2026, 14:36
У Черкасах автомобіль збив 86-річного пішохода: чоловіка госпіталізували
11 жовтня 2026, 13:57
На Сумщині російський дрон атакував швидку: поранені водій і парамедик
11 жовтня 2026, 13:04
У Рівному авто наїхало на трирічну дитину
11 жовтня 2026, 12:58
У Києві сапери вилучили бойову частину російської балістичної ракети
11 жовтня 2026, 12:20
На Донеччині через російські удари загинула людина, ще 4 поранені
11 жовтня 2026, 11:56
Російська атака на Київщину: 7 травмованих, пожежу на підприємстві локалізували
11 жовтня 2026, 11:26
Республіканці США розкритикували енергетичні домовленості Трампа з Путіним
11 жовтня 2026, 11:13
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Віктор Ягун
Всі блоги »