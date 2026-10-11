Мільйони за ремонт квартир: на Івано-Франківщині затримали директора будівельної компанії

Фото: поліція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили шахрайську схему під час організації ремонтів квартир "під ключ"

Про це повідомила поліція Івано-Франкцівської області, передає RegioNews .

За даними слідства, 43-річний чоловік був директором і фактичним власником компанії, яка надавала ремонтно-будівельні послуги. Схема діяла з грудня 2024 року до червня 2026 року. Більшість об’єктів, на яких планували виконувати ремонт, розташовувалися в Івано-Франківську.

Клієнтам пропонували комплексний ремонт житла, закупівлю необхідних матеріалів і виконання робіт у погоджені терміни. Щоб створити враження належної організації роботи та зміцнити довіру замовників, представники компанії створювали окремі групи в месенджерах, до яких додавали клієнтів і працівників. Там вони підтримували зв’язок із замовниками та переконували їх, що роботи виконують відповідно до домовленостей.

Гроші за майбутні ремонти й будівельні матеріали клієнти передавали готівкою або перераховували на банківські рахунки.

Водночас, як стверджують правоохоронці, підозрюваний усвідомлював, що компанія не має достатніх ресурсів для належного виконання взятих на себе зобов’язань. Попри це, він продовжував отримувати гроші від замовників, приховуючи реальний стан справ. Надалі коштами розпоряджалися на власний розсуд спільно з іншими учасниками схеми.

У результаті частина клієнтів отримала лише частково виконані ремонти, а для інших роботи взагалі не розпочали або не виконали.

Загальна сума збитків, завданих 31 потерпілому, перевищує 32,5 млн грн.

Слідчі затримали 43-річного директора компанії та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд має розглянути питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та з’ясовують їхню роль у протиправній діяльності. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що жителі Прикарпаття втратили майже півмільйона гривень через шахраїв. Правоохоронці попередили про схему.