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10 жовтня 2026, 16:27

Росіяни вбили 11-річного хлопчика на Дніпропетровщині: ще двоє дітей поранені

10 жовтня 2026, 16:27
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські війська 10 жовтня атакували Покровську громаду Нікопольського району, скинувши боєприпас із безпілотника

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик. Ще двоє дітей – 12-річний хлопчик і 10-річна дівчинка – отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні, де медики надають їм усю необхідну допомогу.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої дитини. Світла пам’ять хлопчику", – зазначив Ганжа.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 14 локаціях.

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