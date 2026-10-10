Росіяни вбили 11-річного хлопчика на Дніпропетровщині: ще двоє дітей поранені
Російські війська 10 жовтня атакували Покровську громаду Нікопольського району, скинувши боєприпас із безпілотника
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик. Ще двоє дітей – 12-річний хлопчик і 10-річна дівчинка – отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні, де медики надають їм усю необхідну допомогу.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої дитини. Світла пам’ять хлопчику", – зазначив Ганжа.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 14 локаціях.