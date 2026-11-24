Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати російської армії у війні проти України від початку 2026 року перевищили показник за весь 2024 рік, який досі був найвитратнішим для окупантів. Станом на 24 листопада вони сягнули 432 519 військових

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.

За даними Генштабу, 24 листопада російська армія побила антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни. Від початку 2026 року росія втратила 432 519 військових. Для порівняння, за весь 2024 рік втрати російської армії становили 430 790 військових.

"А до кінця цього року ще понад п'ять тижнів", — наголосили в Генштабі.

Там також порівняли кількість російських втрат із населенням чотирьох регіонів РФ — Ненецького та Чукотського автономних округів, Магаданської області й Республіки Алтай. Загалом у цих регіонах проживають близько 434 тисяч людей — майже стільки ж, скільки російська армія втратила від початку року.

Площа цих чотирьох регіонів становить близько 1,5 млн квадратних кілометрів. Це майже у 2,5 раза більше за територію України.

У Генштабі наголосили, що за кожною цифрою стоїть робота українських військових різних підрозділів.

"За кожним числом — щоденна робота українських воїнів: піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних систем, танкістів, льотчиків та інших. Вони зривають штурми, нищать живу силу й техніку противника та змушують рф платити дедалі вищу ціну за свою війну", — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції зі знищення Кримського мосту. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів.